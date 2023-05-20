"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم وحدة الإسعاف والإنقاذ بالصومال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال؛ لدعم وحدة الإسعاف والإنقاذ بوزارة الصحة الفيدرالية الصومالية، يستفيد منها 821250 فرداً.