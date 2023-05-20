"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لدعم وحدة الإسعاف والإنقاذ بالصومال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال؛ لدعم وحدة الإسعاف والإنقاذ بوزارة الصحة الفيدرالية الصومالية، يستفيد منها 821250 فرداً.
وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ في مقر المركز بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية الصومالية، من خلال تسليم وزارة الصحة الفيدرالية 15 سيارة إسعاف مجهّزة بأحدث المعدات ووفق المواصفات المعتمدة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية الصومالية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وإنقاذ حياة آلاف الأرواح، وخاصة في حالة حدوث الأزمات، وكذلك رفع مستوى أداء القطاع الصحي الحكومي بشكلٍ عام.
يأتي ذلك في إطار دعم المملكة ممثلة بالمركز لتطوير القطاع الطبي في الدول المحتاجة وتعزيز قدراته لخدمة المرضى والمصابين.