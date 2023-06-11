بدء موسم الغبار.. شبه انعدام للرؤية الأفقية بجازان وتحذيرات للدفاع المدني

ويذكر أن موسم الغبار ينقسم إلى قسمين، تكون بداية الغبار جافة؛ لأن مصدرها رياح جافة قادمة من صحاري أفريقيا خلال الفترة ما بين يونيو إلى منتصف يوليو، والثاني تكون فيه الغبرة محملة بالرطوبة؛ لأن مصدرها الرياح الموسمية الرطبة خلال الفترة من بعد منتصف يوليو إلى أغسطس، وهذه الفترة هي البداية الفعلية لأمطار خريف جازان، ومعها تزداد نسب الرطوبة، وبالتالي ازدياد فرص حدوث العواصف الرعدية الماطرة الموسمية، التي تسبق في الغالب بنشاط للرياح الهابطة الشديدة أحيانًا، مع جريانٍ للأودية والشعاب بشكل أوسع على أغلب أودية جازان.