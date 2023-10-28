كثاني المناطق المستفيدة.. 7 أحياء في الرياض تسجل عقاراتها في "السجل العقاري" غدًا

وأوضحت الهيئة أن "السجل العقاري" هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه؛ وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير؛ مؤكدةً أن هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.