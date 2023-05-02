اتحاد الغرف يكثف مساعيه لمواجهة تحديات استقدام العمالة الصحية

عقد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي لقاءً مع ممثلي لجنتي الاستقدام والمستشفيات الخاصة، تناول ما يواجه المستثمرين بالقطاع الصحي الخاص بشأن استقدام الكوادر الصحية.
ووجّه "الحويزي"، خلال اللقاء، بحصر جميع القضايا المتعلقة باستقدام العمالة الصحية، وتنظيم لقاء متابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لطرح التحديات واقتراح الحلول المناسبة استناداً إلى دراسات علمية محكمة تدعم متخذي القرار، وذلك بما يسهم في دعم توسع القطاع الصحي السعودي الخاص.
واتفق المشاركون في اللقاء على عدد من الإجراءات والخطوات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام واللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بالاتحاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن اتحاد الغرف السعودية يقود جهوداً حثيثة لمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه استقدام العمالة الصحية للمملكة، في ظل النمو والتطور الذي يشهده القطاع الصحي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.