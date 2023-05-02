اتحاد الغرف يكثف مساعيه لمواجهة تحديات استقدام العمالة الصحية

واتفق المشاركون في اللقاء على عدد من الإجراءات والخطوات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام واللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة بالاتحاد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.