ارتفاع ضحايا سيول وادي بن عبدالله إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا أمطار وسيول وادي بن عبدالله إلى 5 أشخاص، حيث لقي طفلان في الثانية عشرة، اليوم الجمعة، مصرعهما غرقاً بعد سقوطهما في مستنقع خلفته السيول بالقرب من قرية زمزم بمركز الموسم جنوب منطقة جازان، حيث تم انتشالهما ونقلهما إلى مستشفى الموسم العام.