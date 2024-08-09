ارتفاع ضحايا سيول وادي بن عبدالله إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا أمطار وسيول وادي بن عبدالله إلى 5 أشخاص، حيث لقي طفلان في الثانية عشرة، اليوم الجمعة، مصرعهما غرقاً بعد سقوطهما في مستنقع خلفته السيول بالقرب من قرية زمزم بمركز الموسم جنوب منطقة جازان، حيث تم انتشالهما ونقلهما إلى مستشفى الموسم العام.
وكانت قد انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز الموسم الأسبوع الماضي ثلاثة غرقى، لقوا حتفهم بعد جريان سيول وادي ابن عبدالله ومثعان في مركز الموسم بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت الجمعة الماضية.
وبعد تلقِّي البلاغ انتشرت فِرق الدفاع المدني، وتم تمشيط الموقع للعثور على الغرقى، وهم طفلان 13 سنة بعد سقوطهما في الوادي، وشاب عمره 35 سنة بعد محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم لمستشفى الموسم لإكمال الإجراءات، ودفنهم في مقبرة قرية العبدلية بمركز الموسم عصر السبت الماضي.