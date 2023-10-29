4 مناطق في دائرة إنذار اللون الأحمر: أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف وعسير، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.