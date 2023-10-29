4 مناطق في دائرة إنذار اللون الأحمر: أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق: المدينة المنوّرة وتبوك والجوف وعسير، متوقعاً هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة وجريان السيول؛ تستمر في كل المناطق حتى الحادية عشرة مساءً.
وأوضح المركز أن حالة الإنذار الأحمر في المدينة المنوّرة، تشمل: محافظة العيص ووادي الفرع وبدر والمدينة المنوّرة والعلا وخيبر، وفي الجوف تشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا.
وأضاف، أن الإنذار في منطقة تبوك يشمل كلاً من تبوك وتيماء، فيما يشمل في عسير كلاً من: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطارٍ غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياحٍ شديدة السرعة وانعدامٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول وصواعقَ رعدية.