آية من آيات الله.. "الزعاق": الظل هو أدق التواقيت الكونية ونعيش حالياً أطول حالاته

وأضاف الزعاق؛ لهذا السبب ترتبط مواقيت الصلاة بالظل، فصلاتا الظهر والعصر على الظل المباشر، وصلاة المغرب على الجرم الذي يولد الظل وهي الشمس، وصلاتا العشاء والفجر على الظل غير المباشر "الشفق".