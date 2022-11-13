أمانة نجران تصدر 522 رخصة إنشائية خلال شهر أكتوبر الماضي

وأوضح وكيل الأمانة للتنمية الحضرية المهندس ملحف آل حيدر، أن عدد الرخص بلغ 522 رخصة إنشائية، شملت 276 رخصة بناء، و41 رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، و113 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء، و15 رخصة تجديد، ورخصة تجهيز موقع، و16 رخصة تصحيح بيانات إنشائية، و6 رخص ترميم، و54 نقل ملكية رخصة بناء فورية.