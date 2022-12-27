المملكة.. التقلبات الجوية مستمرة وفرص الأمطار ليوم الثلاثاء تشمل هذه المناطق

أشار "مركز طقس العرب الإقليمي" للتنبؤات الجوية إلى استمرار تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة نهار يوم الثلاثاء -بمشيئة الله-، كنتيجة لبدء تعمق كتلة هوائية باردة قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض نحو المملكة.
ويُتوقع أن خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء أن تكون الأجواء غائمة وماطرة بين الحين والآخر في الحدود الشمالية وتكون الأمطار غزيرة أحياناً مع احتمالية جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق، كما تشمل أجزاءً مُتفرقة من حائل والجوف وحفر الباطن وشرق القصيم وجنوب المنطقة الشرقية، وتكون الأمطار ذات طابع ديمي وبشدة متفاوتة.
أما خلال ساعات المساء والليل، فيُتوقع أن تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق المذكورة آنفاً، وتتركز حينها على أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها، وتكون مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً.