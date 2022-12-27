المملكة.. التقلبات الجوية مستمرة وفرص الأمطار ليوم الثلاثاء تشمل هذه المناطق

أما خلال ساعات المساء والليل، فيُتوقع أن تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق المذكورة آنفاً، وتتركز حينها على أجزاء عِدّة من المنطقة الشرقية، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها، وتكون مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً.