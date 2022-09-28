السديس: إعادة تشكيل مجلس الوزراء إهداءُ القيادة الرشيدة الغالي للشعب الوفي لتحقيق الرؤية الطموحة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء إهداء القيادة الرشيدة الغالي للشعب الوفي، لتحقيق الرؤية الطموحة وتفعيل الدور الريادي للمملكة العربية السعودية عالميًّا وحضاريًّا.