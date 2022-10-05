مكة.. "معلم تربية بدنية" يرفض تخفيض نصابه رغم مرضه بالسرطان

في صورة من صور البذل والعطاء التي يجسدها المعلمون رغم الظروف الصحية التي قد تواجههم، قرر معلم التربية البدنية بتعليم مكة المكرّمة ياسر الحربي؛ الاستمرار في تقديم دروسه اليومية بكل احترافية وجدارة على الرغم من إصابته بمرض السرطان.