مكة.. "معلم تربية بدنية" يرفض تخفيض نصابه رغم مرضه بالسرطان

في صورة من صور البذل والعطاء التي يجسدها المعلمون رغم الظروف الصحية التي قد تواجههم، قرر معلم التربية البدنية بتعليم مكة المكرّمة ياسر الحربي؛ الاستمرار في تقديم دروسه اليومية بكل احترافية وجدارة على الرغم من إصابته بمرض السرطان.
وأوضح الحربي؛ في مقطع فيديو نشره حساب تعليم مكة المكرّمة؛ أنه شعر خلال العام الماضي بآلام جعلته يتجه للمستشفى وبعد إجراء الفحوصات اتضح إصابته بورم في القولون في عضلات الحوض.
وأضاف، واظبت على جرعات العلاج الكيماوي حتى اضطررت لإجراء الجراحة، وكانت الدراسة وقتها عن بُعد عن طريق المنصة وقمنا بدورنا بفضل الله حتى عادت الأمور إلى طبيعتها.
وتابع الحربي؛ الآن -بحمد الله- نقوم بدورنا في الميدان التعليمي رغم صعوبة الحركة لكني سعيد جداً بوجودي بين طلابي وأرفض تخفيض نصابي كوني متخصصاً في هذا الجانب.