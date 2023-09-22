رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها.. هكذا وصف رئيس الإمارات لقاء ولي العهد مع "فوكس"

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم.