رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها.. هكذا وصف رئيس الإمارات لقاء ولي العهد مع "فوكس"

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن لقاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة "فوكس" عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي في منصة (X): لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبّر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم.
وأضاف: "أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار، الإمارات والسعودية شريكين في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".