نحو مشروع ريادي ناجح.. "جامعة شقراء" تنظّم حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"

وتعرّف الزوّار على أوجه الدعم الذي تقدّمه الجامعة من خلال حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"، واطلعوا على أحد المشاريع الريادية التي قدمتها الحاضنة واستفادت من البرامج الاستشارية التي تقدّمها على أيدي نخبة من الأكاديميين في مجال الاقتصاد والتسويق والإدارة المالية، حيث تعد هذه الحاضنة عبارة عن برنامج نوعي، يقدم دعمًا معنويًا متنوعًا للمشاريع الريادية عن طريق تقديم مجموعة من موارد الدعم والخدمات التي تتم إدارتها من قِبل إدارة الحاضنة، وتهدف للوصول إلى تقديم مشروع ريادي ناجح يسهم في دعم المنتج المحلي وتنمية رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.