نحو مشروع ريادي ناجح.. "جامعة شقراء" تنظّم حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"

نظمت جامعة شقراء، ممثلة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية "قسم إدارة الأعمال، فعالية توعوية حول حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"، تحت شعار "يدًا بيد نحو مشروع ريادي ناجح"، بمجمع البساتين مول بشقراء، بمشاركة طلاب وطالبات قسم إدارة الأعمال، بحضور عميد الكلية الدكتور عبدالله الغنايم، وعدد من منسوبي الكلية من الكادر الأكاديمي.
وهدفت الفعالية إلى إبراز دور الجامعة في تقديم الاستشارات والدعم المعنوي للمشاريع الريادية من خلال استقبال المشاريع في حاضنة الأعمال ودراستها اقتصاديًا وتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للمشروع ابتداءً من دراسة الجدوى المالية والقانونية، والبحث عن موارد الدعم من خلال المؤسسات والصناديق الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وصولًا إلى تقديم الدراسات التسويقية للمشروع.
وتعرّف الزوّار على أوجه الدعم الذي تقدّمه الجامعة من خلال حاضنة الأعمال "سحابة الوشم"، واطلعوا على أحد المشاريع الريادية التي قدمتها الحاضنة واستفادت من البرامج الاستشارية التي تقدّمها على أيدي نخبة من الأكاديميين في مجال الاقتصاد والتسويق والإدارة المالية، حيث تعد هذه الحاضنة عبارة عن برنامج نوعي، يقدم دعمًا معنويًا متنوعًا للمشاريع الريادية عن طريق تقديم مجموعة من موارد الدعم والخدمات التي تتم إدارتها من قِبل إدارة الحاضنة، وتهدف للوصول إلى تقديم مشروع ريادي ناجح يسهم في دعم المنتج المحلي وتنمية رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.