رياح قوية وبرق يضيء السماء.. تقلبات جوية مفاجئة تضرب العاصمة المقدسة

شهدت سماء العاصمة المقدسة، اليوم، تقلبات جوية حادة بدأت بعد صلاة العصر؛ حيث اجتاحت المنطقة رياح قوية محملة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.