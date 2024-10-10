رياح قوية وبرق يضيء السماء.. تقلبات جوية مفاجئة تضرب العاصمة المقدسة

شهدت سماء العاصمة المقدسة، اليوم، تقلبات جوية حادة بدأت بعد صلاة العصر؛ حيث اجتاحت المنطقة رياح قوية محملة بالأتربة والغبار؛ ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
وتزامنت هذه الرياح مع ظهور كثيف للغيوم التي حجبت أشعة الشمس بشكل ملحوظ؛ مما أضفى أجواء ملبدة وغامضة على المدينة.
وتخلل هذه الأجواءَ غير المستقرة لمعانُ البرق الذي أضاء السماء بشكل متكرر؛ مما زاد من حدة المشهد الجوي ولفت أنظار السكان والمارة.
بدورها حذرت الجهات المختصة من استمرار هذه التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات والتزام المنازل قدر الإمكان؛ لتجنب تأثيرات الرياح المثيرة للأتربة.
يذكر أن هذه التقلبات تأتي ضمن توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس في مكة المكرمة خلال الفترة الحالية، التي تشهد عادةً تغيرات مناخية سريعة نتيجة تداخل الرياح القادمة من مختلف الاتجاهات.