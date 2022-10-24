"الصناعة" تعقد ندوة افتراضية لاستعراض منافسة رخصة كشف موقع "محدد" التعديني

واستعرضت الوزارة خلال الندوة الافتراضية أبرز التشريعات والتنظيمات التي تعزز من البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة، وأبرز ما تضمنه نظام الاستثمار التعديني الجديد لدعم المستثمرين وتقديم البنية التحتية الناضجة التي تزيد من جاذبية القطاع، إلى جانب مناقشة المحفزات المالية التي تقدمها المملكة إلى المستثمرين في قطاع التعدين، وفرص الاستكشاف وأهم المعادن في موقع "محدد" التعديني موضحةً أن المنافسة ستخضع إلى مرحلتين هي: التأهيل المسبق، ومرحلة تقديم العروض الفنية والخطط البيئية والمجتمعية.