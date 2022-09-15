"الموارد البشرية": انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

ووجهت الوزارة، خلال فترة تطبيق القرار، أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية، كما نشرت الوزارة على موقعها (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري)، وذلك لاطلاع أصحاب المنشآت وتطبيق ما جاء فيه.