"مركز الملك سلمان" ينفذ مهمتين إغاثيتين في أفغانستان والصومال

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ثلاثة آلاف سلة غذائية في مدينة "بلدوين" بمحافظة هيران، في الصومال، استفاد منها 18 ألف فرد من متضرري الفيضانات.