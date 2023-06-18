"مركز الملك سلمان" ينفذ مهمتين إغاثيتين في أفغانستان والصومال

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإغاثية لإنقاذ المرضى والمتضررين من الكوارث في مختلف بلدان العالم.
وفي هذا السياق نفذ مركز الملك سلمان، خلال الفترة من 13 إلى 17 يونيو الجاري، برنامج "نور السعودية التطوعي" لمكافحة العمى في العاصمة الأفغانية "كابل"، بالتعاون مع مؤسسة "البصر" العالمية.
وشرع الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، خلال الحملة، بالكشف على 4700 حالة، وإجراء 412 عملية جراحية، تكللت جميعها بالنجاح التام، والحمد لله.
يأتى ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول المتضررة.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ثلاثة آلاف سلة غذائية في مدينة "بلدوين" بمحافظة هيران، في الصومال، استفاد منها 18 ألف فرد من متضرري الفيضانات.
جاء هذا في إطار مشروع التدخلات الطارئة المنقذة للحياة في الأمن الغذائي للمتضررين من الفيضانات في مدينة "بلدوين" بولاية هيرشبيلى الصومالية.