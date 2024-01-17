شركة سعودية لمستحضرات التجميل عبر الإنترنت تخطط للاكتتاب العام

وأُسست شركة التجارة الإلكترونية عام 2016، وهي جزءٌ من مجموعة متنامية من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، حيث تتطلع البورصات الإقليمية إلى تنويع قوائمها خارج البنوك والشركات الصناعية التي هيمنت على البورصات لسنوات.