شركة سعودية لمستحضرات التجميل عبر الإنترنت تخطط للاكتتاب العام

تخطط شركة بيع مستحضرات تجميل سعودية تعمل عبر الإنترنت لطرح عام أولي، لتنضم إلى عددٍ من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط التي تخطط لبيع أسهمها.
وقال تقرير "بلومبيرغ"، طلبت الشركة من البنوك المشاركة في الصفقة المحتملة، ووفقًا لأشخاصٍ مطلعين على الأمر المداولات مستمرة، وأن التفاصيل مثل حجم الاكتتاب العام وتوقيته لم يتم تحديدهما بعد.
وأُسست شركة التجارة الإلكترونية عام 2016، وهي جزءٌ من مجموعة متنامية من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، حيث تتطلع البورصات الإقليمية إلى تنويع قوائمها خارج البنوك والشركات الصناعية التي هيمنت على البورصات لسنوات.