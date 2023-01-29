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القيادة تهنئ "بيتر فيالا" بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالتشيك

عبر برقيتي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسيد بيتر فيالا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية التشيك.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة، عبّر خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
جمهورية التشيك
بيتر فيالا

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