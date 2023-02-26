أكثر من 900 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالرياض

أدى أكثر من 900 ألف طالب وطالبة (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي) بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، صباح اليوم الأحد، أول أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444 التي تستمر أسبوعًا إلى يوم الخميس المقبل، في بيئات تربوية محفزة ووسط أجواء من التفاؤل واكتمال الاستعدادات.
وتابع 1500 مشرف ومشرفة، سير وأداء الاختبارات ميدانيًّا، من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالامتحانات.
وسيكون رصد الدرجات وتدقيقها في نظام "نور" واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل 10/ 8/ 1444هـ.
وخصصت إدارة التوجيه الطلابي بنين وبنات، أرقامًا للتواصل مع مختصين في التوجيه الطلابي، لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية لتهيئة الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات.