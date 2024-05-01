الباحة.. إصدار 461 شهادة امتثال للمباني

وأوضحت "الأمانة"، أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة، انطلاقاً من حرص "الأمانة" على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف محافظات المنطقة.