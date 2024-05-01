الباحة.. إصدار 461 شهادة امتثال للمباني

أصدرت أمانة منطقة الباحة خلال الربع السنوي للعام الحالي 461 شهادة امتثال في عددٍ من المواقع والقرى في الباحة.
وأوضحت "الأمانة"، أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة، للإسهام بشكل فاعل في تنمية مدن المملكة، انطلاقاً من حرص "الأمانة" على رفع مستوى جودة الحياة بمختلف محافظات المنطقة.
ودعت أصحاب المباني التجارية والسكنية ومُلاك حق الانتفاع، إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوّه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حدّدتها الوزارة، عبر تطبيق "بلدي" أو عبر أيّ من الوسائل المتاحة.