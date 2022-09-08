إدارة استمرارية الأعمال تكثف جولاتها داخل المسجد الحرام

من جهته، أكد مدير إدارة استمرارية الأعمال أحمد بن محمد المسعودي أن الغاية من الجولات تقويم النظام الداخلي، ولا يقتصر ذلك على اكتشاف الملاحظات أو الأخطاء، وإنما يهدف فريق العمل لتحقيق النتائج الإيجابية.