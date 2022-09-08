إدارة استمرارية الأعمال تكثف جولاتها داخل المسجد الحرام

تقوم إدارة استمرارية الأعمال التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمواصلة جولاتها الميدانية داخل المسجد الحرام، وعدد من المرافق الخارجية التابعة للرئاسة.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ريان بن حسين العدواني: عمليات المراجعة تتم بشكل مكثف حاليًا، ليكون لها التأثير الملموس على حوكمة الأعمال والخدمات المقدمة من قبل جميع الإدارات المشمولة بأعمال المراجعة؛ بما يكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
من جهته، أكد مدير إدارة استمرارية الأعمال أحمد بن محمد المسعودي أن الغاية من الجولات تقويم النظام الداخلي، ولا يقتصر ذلك على اكتشاف الملاحظات أو الأخطاء، وإنما يهدف فريق العمل لتحقيق النتائج الإيجابية.