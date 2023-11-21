ولي العهد يرأس وفد المملكة في اجتماع قادة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة

نودّ أن نشكر فخامة الرئيس رئيس جمهورية جنوب أفريقيا؛ لاستضافة القمة ودعوة المملكة للمشاركة فيها. إنّ ما تشهده غزة من جرائم وحشية في حقّ المدنيين الأبرياء، وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المنشآت الصحية ودور العبادة؛ يتطلّب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تستمر بالتفاقم يومًا بعد يوم، ووضع حلول حاسمة لها. ونجدد تأكيدنا القاطع على هذه العمليات التي أزهقت الأرواح لآلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وطالبنا بوقف العمليات العسكرية فورًا، وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين لتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها. لقد بذلت المملكة جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية جوًّا وبحرًا، وإطلاق حملات تبرعات شعبية عاجلة تجاوزت حتى الآن نصف مليار ريال سعودي. كما دعت المملكة إلى عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023؛ لبحث العدوان الإسرائيلي.