فنون الطهي تسجل 13 عنصرًا غذائيًّا بقائمة منظمة سلو فود للأغذية المهددة بالاندثار

وجاءت هذه الأصناف لتمثل 13 منطقة من مناطق المملكة؛ حيث اشتملت القائمة على: الكباث "فاكهة النبي" المعروفة تاريخيًّا شمال وجنوب منطقة مكة المكرمة، والبُن الخولاني السعودي، وعسل السدر الجبلي، ونبتة الكادي في منطقة الباحة، و"الأرز الحساوي"، و"بذور السمح" في الجوف، والكمأة "الفقع" في الحدود الشمالية، والطبق التقليدي "غفيصة" المشهور جدًّا في الجزء الشمالي من المملكة، و"ملح القصب" في منطقة الرياض.