للمرة الأولى.. "عالم بليبي" وجهة المتعة والاستكشاف للأطفال في موسم الرياض

تمثل منطقة "عالم قاع البحار" المحطة الثالثة في جولة الأطفال العلمية، حيث يمكنهم رؤية الشعاب المرجانية والمخلوقات البحرية التي تجعلهم يشعرون وكأنهم تحت الماء، ومن هناك، ينتقل الأطفال إلى منطقة "الفضاء"، حيث سيتمكنون من تجربة الألعاب التعليمية المتعلقة بالفضاء والتعرف على الكواكب والنظام الشمسي، وهناك يستعدون لرحلة غامرة إلى الفضاء مع بليبي ودي بو، حيث ينطلق الجميع إلى الفضاء الخارجي في رحلة مميزة لمعرفة المزيد عن الكواكب.