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أمطار ورياح وغبار.. "أبرز الظواهر الجوية خلال 24 ساعة" تبرزها "الأرصاد"
أقلّ حرارة في السودة وأعلى رطوبة بالوجه.. والمدينة والخرج والأحساء 45 مئوية
رصد المركزُ الوطني للأرصاد أبرزَ الظواهر الجوية المتوقّعة على المملكة اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسّطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وتوقّع المركز أن تتشكّل رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على القصيم والرياض وحائل ونجران والمدينة المنورة.
وأضاف: أن درجة الحرارة العظمى اليوم 45 مئوية في كلٍّ من: المدينة المنورة، والخرج، والأحساء، فيما تسجل السودة أقلّ درجة حرارة "14 مئوية"، وأعلى نسبة رطوبة مع الوجه "95%".