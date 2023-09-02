أمطار ورياح وغبار.. "أبرز الظواهر الجوية خلال 24 ساعة" تبرزها "الأرصاد"

وأضاف: أن درجة الحرارة العظمى اليوم 45 مئوية في كلٍّ من: المدينة المنورة، والخرج، والأحساء، فيما تسجل السودة أقلّ درجة حرارة "14 مئوية"، وأعلى نسبة رطوبة مع الوجه "95%".