إزالة ورم من القولون لحاجّ جزائري خمسيني في مستشفى حراء العام

وذكرت وزارة الصحة أن الفريق الطبي المباشر للحالة قام فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ، والذي كان يشكو من آلام شديدة في البطن بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية، والأشعة المقطعية لمنطقة البطن، وتبين أن لديه انسدادًا في الأمعاء الغليظة في القولون النازل.