"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الجموم وخليص والعاصمة المقدسة والكامل والعرضيات، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على أصم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.