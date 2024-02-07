"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والليث والقنفذة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الجموم وخليص والعاصمة المقدسة والكامل والعرضيات، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على أصم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وخيبر. وتشهد أتربة مثارة على المهد وبدر ووادي الفرع والحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.