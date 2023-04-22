سفير المملكة بالخرطوم يكشف تفاصيل إجلاء 158 شخصًا من السودان

روى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، علي جعفر تفاصيل إجلاء 158 شخصًا من جمهورية السودان، وتحديدًا من مناطق الخطر .
وقال "جعفر": تم إجلاء كل المواطنين السعوديين من الخرطوم رغم الظروف غير المواتية نتيجة الأعمال العسكرية هناك، واستطعنا أن نخرج رعايا دول خليجية ودول أخرى بلغ عددهم ما يقارب 158 فردًا على مراحل عدة.
وأضاف: في البداية، تم إخراج ثلاثة مواكب من منطقة الخطر في الخرطوم ثم اتجهنا بسيارات لا يقل عددها عن 32 سيارة بطريق بري مر على عدة ولايات، منها الجزيرة وكسلا إلى أن وصلنا ولاية البحر الأحمر .
وأردف: تيسر لكل هؤلاء الرعايا كل ما يطلبونه خلال السفر، وكان السير بالطريق بمرافقة سيارات حماية حتى وصلنا إلى مدينة بورتسودان، حيث كانت تنتظرنا خمس سفن سعودية جاهزة لنقل الرعايا وتم إجلاؤهم إلى المملكة.