سفير المملكة بالخرطوم يكشف تفاصيل إجلاء 158 شخصًا من السودان

وأضاف: في البداية، تم إخراج ثلاثة مواكب من منطقة الخطر في الخرطوم ثم اتجهنا بسيارات لا يقل عددها عن 32 سيارة بطريق بري مر على عدة ولايات، منها الجزيرة وكسلا إلى أن وصلنا ولاية البحر الأحمر .