موجز "سبق" الأسبوعي: منجزات جولة "اليونان وفرنسا".. وتصاميم مدينة "ذا لاين".. ومفاخر اقتصادية وطبية

كما واصلت السعودية صدارتها في الطب وفصل التوائم السيامية بنجاح إذ أُجريت فيها عملية فصل التوأم "مودة ورحمة"، في إنجاز يضع المملكة في مصاف الدول المتفوّقة في هذا المجال لامتلاكها الخبرة الكافية والكادر المؤهل للتعامل مع هذه الحالات المعقّدة، مستكملةً مسيرة إنسانية طبية طويلة، فلم تستغرق العملية إلا 5 ساعات لتُسجّل المملكة العملية رقم 52.