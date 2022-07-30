موجز "سبق" الأسبوعي: منجزات جولة "اليونان وفرنسا".. وتصاميم مدينة "ذا لاين".. ومفاخر اقتصادية وطبية

كان الأسبوع الماضي استثنائيًا للمملكة، فقد عاشت منجزات ومفاخر دولية، معها استكمل سمو ولي العهد جولاته لتحقيق مرتكزات وأهداف مشروع رؤية 2030، واستهل زيارته باليونان والتي شملت اتفاقات وشراكات في جوانب مختلفة، ثم واصل لباريس التي تجمعها بالمملكة علاقات تاريخية، وعُقدت صفقات متعددة في الطاقة والتعدين والكهرباء وتنمية المجال الاستثماري والتجاري.
كذلك من الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام والصحافة العالمية كحدث صاخب يتوقع أن يُغير من الخريطة السياحية ومفاهيم المدن الذكية المثالية للمعيشة إعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، ويعكس تصميمها ما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات.
كذلك أثمرت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها الدولة بتعافٍ ملموس للاقتصاد الوطني وذلك بإعلان صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6 % هذا العام.
كما واصلت السعودية صدارتها في الطب وفصل التوائم السيامية بنجاح إذ أُجريت فيها عملية فصل التوأم "مودة ورحمة"، في إنجاز يضع المملكة في مصاف الدول المتفوّقة في هذا المجال لامتلاكها الخبرة الكافية والكادر المؤهل للتعامل مع هذه الحالات المعقّدة، مستكملةً مسيرة إنسانية طبية طويلة، فلم تستغرق العملية إلا 5 ساعات لتُسجّل المملكة العملية رقم 52.
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- فقد غادر سموه الثلاثاء الماضي لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية).
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، والتي تتمحور حول الإنسان، وتُمثّل نموذجًا عالميًا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.
حافظ السعوديون على مدار الأشهر الأربعة الماضية على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم، في استمرارية لتفوُّق السياسات الاقتصادية للمملكة على عددٍ من الدول الصناعية.
أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6 % هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الصاعدة، والاقتصادات النامية).
أعلن الدكتور عبدالله الربيعة أنه بفضل من الله تم فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح، وهما الآن في سريرين منفصلين.
علمت "سبق" من مصادرها، أن توجيهًا صدر بعدم إيصال الخدمات للعقارات إلا بعد الحصول على صك شرعي للعقار ورخصة بناء؛ وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، والذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره (10,000) عشرة آلاف ريال.
بدأت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إزالة تعديات على أرضٍ حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة بحي النخيل في أبرق الرغامة جنوب شرقي المحافظة على مساحة تقدر بنحو 5.570 م2، بعد استعادتها من مواطن استولى عليها دون مستمسكات نظامية.
نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، -بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية -صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية.
أعلنت وزارة التعليم موعد فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.