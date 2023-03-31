قريبًا.. 5 وظائف مهدّدة بالاختفاء في السعودية والعالم بفعل "الذكاء الاصطناعي"

ستتمتّع أنظمة الذكاء الصناعي بالقدرة على أداء العديد من الوظائف بكفاءة عالية في العديد من المجالات، من الصناعة إلى الطب، في المستقبل البعيد؛ إلا أن هناك عددًا من الوظائف المتوفرة حاليًّا في السعودية ودول العالم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّها خلال سنوات قليلة جدًّا.
ويرى الخبراء أنه في وقت قريب جدًّا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قادرًا على أن يحلّ محلّ الوظائف التي تتطلّب مهارات محددة وتكرارية؛ حيث بإمكانه أن يقوم بتلك المهام بشكل أسرع وأكثر دقة.
وتشمل قائمة أسرع 5 وظائف سيفقدها مجتمع العمل في العالم عامة وفي السعودية خاصة في وقت قصير:
١- موظّفي خدمة العملاء.
٢ - محلّلي البيانات.
٣- مبرمجي الكمبيوتر.
٤- محلّلي أبحاث التسويق.
٥- مصممي الجرافيك.