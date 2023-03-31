قريبًا.. 5 وظائف مهدّدة بالاختفاء في السعودية والعالم بفعل "الذكاء الاصطناعي"

ستتمتّع أنظمة الذكاء الصناعي بالقدرة على أداء العديد من الوظائف بكفاءة عالية في العديد من المجالات، من الصناعة إلى الطب، في المستقبل البعيد؛ إلا أن هناك عددًا من الوظائف المتوفرة حاليًّا في السعودية ودول العالم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّها خلال سنوات قليلة جدًّا.