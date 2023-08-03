محليات

حرس الحدود بعسير يقبض على 3 مخالفين أثيوبيين هرّبوا 50 كجم "حشيش"

حرس الحدود بعسير يقبض على 3 مخالفين أثيوبيين هرّبوا 50 كجم "حشيش"

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (50) كيلوجرامًا من مادة الحشيش، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

عسير
الدوريات البرية لحرس الحدود

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