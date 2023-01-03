"سعود الطبية" تُجري قرابة 244 ألف فحص تصوير خلال 2022

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة التصوير الطبي- عن إجراء حوالى 244 ألف فحص تصوير طبي خلال العام الميلادي المنصرم 2022م.
وأوضح مدير إدارة التصوير الطبي الدكتور مازن أبو ناصف، أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة السينية والصوتية، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، والتصوير النووي، وتصوير الثدي، وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.
وفصّل "أبو ناصف" الفحوص التي تم إجراؤها إلى: 17582 فحص رنين مغناطيسي لمرضى المدينة؛ منها 513 حالة عملت بمستشفيات التجمع، 37496 فحص أشعة مقطعية، 19135 فحص أشعة صوتية، 6119 فحص أشعة تصوير الثدي، 4690 فحص أشعة تداخلية، 2821 فحصًا لتصوير الطب النووي وهشاشة العظام، و149168 للأشعة العامة والفلوروسكوبي.
وتابع: تم تحميل 6377 فحص تصوير طبي في نظام الأرشفة الإلكترونية (باكس) لمرضى من داخل وخارج مستشفيات التجمع الصحي الأول، وتم كتابة التقارير لها من قِبَل أطباء المدينة، كما بلغت عدد حالات مشروع الفحص المبكر لسرطان الثدي على مستوى التجمع 450 حالة أيضًا تم كتابة التقارير لها من قِبَل أطباء المدينة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.