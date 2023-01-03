"سعود الطبية" تُجري قرابة 244 ألف فحص تصوير خلال 2022

وتابع: تم تحميل 6377 فحص تصوير طبي في نظام الأرشفة الإلكترونية (باكس) لمرضى من داخل وخارج مستشفيات التجمع الصحي الأول، وتم كتابة التقارير لها من قِبَل أطباء المدينة، كما بلغت عدد حالات مشروع الفحص المبكر لسرطان الثدي على مستوى التجمع 450 حالة أيضًا تم كتابة التقارير لها من قِبَل أطباء المدينة.