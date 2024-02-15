كَوّنا خلية إرهابية لقتل رجال الأمن.. مكة تشهد تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن ارتكبا جريمة مهددة للأمن الوطني

أقدم كل من: عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم، وسامي بن سيف بن ناجي جيزاني -سعودييْ الجنسية- على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني، تمثلت في اشتراكهما في تكوين خلية إرهابية تستهدف قتل رجال الأمن، والعمل على تجنيد عناصر، وتوفير تمويل مالي ووكر لتنفيذ مخططات الخلية الإجرامية؛ مما نتج عنه استشهاد أحد رجال الأمن.. وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم بقتلهما.. وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحقهما، وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق كل من: عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم، وسامي بن سيف بن ناجي جيزاني -سعوديي الجنسية- اليوم الخميس 5/ 8/ 1445هـ الموافق 15/ 2/ 2024م بمنطقة مكة المكرمة.