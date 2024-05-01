محليات

جدة... القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
جدة... القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
دوريات الإدارة العامة للمجاهدين

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