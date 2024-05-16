بالمرصاد.. حرس الحدود بعسير وجازان يحبط تهريب "حشيش وقات وأقراص"

أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريبَ "30" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريبَ "140" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبه "86183" قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
من ناحية أخرى قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.