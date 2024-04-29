"السواحة" يناقش مع وزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية توسيع نمو الاقتصاد الرقمي والفضاء

وناقش السواحة في الاجتماعات كل على حدة؛ تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدان الصديقة، والفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية ودعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية للفضاء، بالإضافة إلى تطوير القدرات في قطاع الفضاء في المملكة من خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.