"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: عواصف رملية وأمطار غزيرة وسيول مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والشرقية وجازان نجران وحائل وعسير والشمالية والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد، وانعدام الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تستمر الحالة في القنفذة حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين، بينما تشهد أضم والطائف وميسان ضبابًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأمطار غزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وأصدر المركز تحذيرًا لمنطقة عسير بأنها تشهد عواصف رملية وأمطارًا غزيرة مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة وسيولاً وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع تساقط البَرَد، وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة ورياض الخبراء والمذنب والنبهانية وبريدة وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران وخباش ويدمة، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.