"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: عواصف رملية وأمطار غزيرة وسيول مع انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد، وانعدام الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين، فيما تستمر الحالة في القنفذة حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الاثنين، بينما تشهد أضم والطائف وميسان ضبابًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.