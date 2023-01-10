محليات

المسند: نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً

قال: آخر شروق متأخر في الرياض منتصف يناير
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
سبق
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقاً للرياض فإن آخر غروب متأخر عند الساعة (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.

وأوضح "المسند"، أن أطول ليل -في الرياض- (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير.

وأضاف: "هذا ينسحب على بقية المدن في السعودية باختلاف يسير".

وفي شأن آخر وحول موسم البرد، قال المسند: بعض الناس يكره البرد بل يتضرر منه، ويتساءل متى ينتهي؟ والجواب: نحن نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً.

عبدالله المسند
موسم البرد

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