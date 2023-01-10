المسند: نعيش في منتصف موسم البرد تقريباً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إنه وفقاً للرياض فإن آخر غروب متأخر عند الساعة (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.