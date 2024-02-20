دراسة في جامعة أمريكية: وليُّ العهد السعودي أكثرُ شخصية في الشرق الأوسط تحوز على اهتمام الصحافة الأمريكية

وحول أبرز النتائج البحثية الأخرى، قال "شامي": كشفت الدراسة عن أن عينة البحث "الصحفيين والطلبة العرب" أشارت إلى زيادة التحيز في تغطية الصحافة الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط مع وجود تأطير سلبي لها؛ ممّا انعكس على شعورهم بتأثير التحيز على الاندماج والتفاعل الاجتماعي لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك فرصهم الوظيفية وزيادة القلق والضغوطات، كما أظهر المشاركون تأثيرَ تغطية الصحافة الأمريكية المتحيزة للحرب في غزة بارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا، إضافة إلى ذلك كانت أبرز المواضيع الرئيسية المتحيزة للصحافة الأمريكية حسب عينة البحث: الإرهاب، تشويه صورة الإسلام، حقوق المرأة، تبسيط المواضيع المعقدة للصراع، الصور النمطية.