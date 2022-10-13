استحداث "قاطرة كهربائية" لنقل كبار السن وذوي الإعاقة خلال الطواف والسعي بالحرم

وصُنعت القاطرة الكهربائية من الألياف الزجاجية (فايبر كلاس) وبشكل عصري يحمل أعلى معايير الأمان والسلامة، وتصميم محدد لارتفاع الأبواب؛ بحيث تَضَمّن وجود الركاب داخل حدود العربة، كما تحمل القاطرة عدة مميزات؛ منها قدرتها على حمل (٧) ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة (360) في الأماكن الضيقة لتجنب العودة إلى الخلف؛ مما يتيح دخولها في المصاعد الكبيرة وسلاسة حركتها داخل المسارات المخصصة للطواف والسعي، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.