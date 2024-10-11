وزير الشؤون الإسلامية: الباحة جوهرة الطبيعة وأهلها رمز الوفاء لقيادتنا الرشيدة

أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته بزيارة منطقة الباحة، مشيدًا بما تتمتع به المنطقة من طبيعة خلابة وأجواء ماطرة جعلتها مقصدًا سياحيًا متميزًا في المملكة. كما عبّر عن سروره بلقاء أهالي الباحة من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع، مؤكدًا أن أهل المنطقة يجسدون أسمى معاني الوفاء والمحبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله.