وزير الشؤون الإسلامية: الباحة جوهرة الطبيعة وأهلها رمز الوفاء لقيادتنا الرشيدة

أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن سعادته بزيارة منطقة الباحة، مشيدًا بما تتمتع به المنطقة من طبيعة خلابة وأجواء ماطرة جعلتها مقصدًا سياحيًا متميزًا في المملكة. كما عبّر عن سروره بلقاء أهالي الباحة من شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع، مؤكدًا أن أهل المنطقة يجسدون أسمى معاني الوفاء والمحبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله.
وأضاف الوزير عبر حسابه على منصة (X) أن أبناء الباحة يتميزون بالأصالة والعراقة، مشيرًا إلى أن الكثير منهم سطروا صفحات مشرقة من المجد والشجاعة في تاريخ المملكة. كما قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على جهوده الكبيرة في تطوير المنطقة وخدمة أهلها.
وأشاد الوزير بدعم الأمير لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة، والذي أسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتحقيق رفاهية أهالي المنطقة. وفي ختام زيارته، دعا الله أن يحفظ ولاة الأمر وبلادنا الغالية من كل سوء، وأن يظلها بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.