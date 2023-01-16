أطباء: السمنة أحد أهم أسباب الفتاق وتوصيات بعدم الانتظار للعلاج

‏‎وعن التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع أكد د. مغربي أن المؤتمر أجمع على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات؛ لما فيها من تثقيف وتبادل للخبرات بين أصحاب التخصص ونقل التقنيات الحديثة في ذات المجال والاستفادة منها ومن التجارب الدولية في ذات التخصص، بالإضافة إلى مشاركة الأبحاث العديدة في جميع أنواع الفتاق الجراحية، مما يسهم في تطوير التدخلات الجراحية لعلاج مشكلة جراحية شائعة يعاني منها المرضى في كل أنحاء العالم.