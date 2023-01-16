أطباء: السمنة أحد أهم أسباب الفتاق وتوصيات بعدم الانتظار للعلاج

أكد عدد من الأطباء أن السمنة تعد من أهم الأسباب في حدوث مرض "الفتاق" بجميع أنواعه لدى المرضى، وأنها تقلل من فرص نجاح التدخلات الجراحية المختلفة للعلاج، وأن التغذية السليمة تقي من حدوث ذلك.
وبيّن الأطباء الذين كانوا يتحدثون خلال انطلاق أكبر مؤتمر طبي دولي والذي عُقِد يوم الجمعة الماضي بالمملكة عن مرض" الفتاق" بالعاصمة الرياض بأن بعض الأنواع من أمراض الفتاق تكثر في بعض الأمراض الوراثية؛ نتيجة ضعف مادة الكولاجين المسؤولة عن بناء العضلات، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفتق في حالات الخلل إلا أنها تعد نسبة ضئيلة إجمالًا.
وأوضح الدكتور بشر مراد أستاذ مساعد الجراحة العامة في جامعة الملك سعود، أن هناك دراسات حديثة وعديدة في كل دول العالم وفي المملكة عن الطرق الحديثة لعلاج الفتاق، وتقليل نسب المضاعفات منها، "استخدام تقنيات الشبكات الجراحية الحديثة المعززة لعلاج الفتاق"، والتدخلات الجراحية المتطورة مثل "جراحات المناظير والروبوت الآلي".
وطالب رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة الاستشاري أشرف مغربي، المرضى الذين يعانون من مرض "الفتاق" من أي نوع، بالكشف والفحص عند الجراح أو الطبيب المختص؛ لأن ترك الفتق لسنوات عديدة قد ينتج عنه زيادة حجم الفتاق أو حدوث مضاعفات مما يقلل من فرص العلاج السليمة وعودة الفتاق بعد التدخل الجراحي.
وعن التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع أكد د. مغربي أن المؤتمر أجمع على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات؛ لما فيها من تثقيف وتبادل للخبرات بين أصحاب التخصص ونقل التقنيات الحديثة في ذات المجال والاستفادة منها ومن التجارب الدولية في ذات التخصص، بالإضافة إلى مشاركة الأبحاث العديدة في جميع أنواع الفتاق الجراحية، مما يسهم في تطوير التدخلات الجراحية لعلاج مشكلة جراحية شائعة يعاني منها المرضى في كل أنحاء العالم.
من جانبه، أكد الرئيس الشرفي للمؤتمر نائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة المريء والأمعاء الأمامي البروفيسور سيباستيان شوبمان، أن المؤتمر الذي أقيم بالمملكة يعد مهمًا للغاية؛ نظرًا للموضوعات التي سيناقشها المتحدثون من أصحاب الخبرات.
وقال البروفيسور "شوبمان" إن "المؤتمر يعد الأكبر من نوعه من حيث الشمولية لمرضى الفتاق، إضافة إلى التعرف على أحدث طرق علاج مرض الفتاق، وتطوير مهارة الأطباء الجراحية عن طريق نقل خبرات التعامل مع مرضى الفتاق، لتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الفتاق في المملكة".
يُذكر أن المؤتمر شارك به كل من البروفيسور سيباستيان شوبمان، والدكتور هيثم الزامل، والدكتور أحمد البريكان، والدكتور إبراهيم البابطين، والدكتور حسام العمري، والدكتور سويلم المطيري، والدكتور شادي صالح البحري، والأستاذ الدكتور محمد النعمي، والدكتور بشر مراد، والدكتور أشرف مغربي، رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة والدكتور روجر جرجي.