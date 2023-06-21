البنك العربي الوطني anb في عون ضيوف الرحمن

إمتداداً لمبادراته المجتمعية النوعية، أعلن البنك العربي الوطني anb عن تبنيه لمبادرة "عون" بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية وعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وتستهدف تقديم حزمة من الخدمات لمساندة حجاج بيت الله الحرام على تأدية مناسكهم بيسر وسهولة، وذلك عبر فرق عمل مكونة من 650 متطوع ومتطوعة متخصصين ومؤهلين من الشباب السعودي، وتحت شعار "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن".
وستُعنى المبادرة بتقديم خدمات تطوعية مساندة لحجاج بيت الله الحرام على امتداد المشاعر المقدّسة، ضمن 5 قطاعات خدمية تشمل: الخدمات الطبية والصحية، الإسعافات الأولية، الخدمات الإرشادية والتوجيهية، خدمات الترجمة بلغات الحجاج المتعددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والمساندة الأخرى.
وتجري الجهات المنظمة كافة استعداداتها لوضع اللمسات النهائية والتحقق من الجاهزية التامة لفرق العمل، للانطلاق بالمبادرة التي سترافق رحلة الحجاج إلى حين استكمال كافة المناسك. حيث عُقد مساء الثلاثاء في مقر المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالرياض اجتماعاً ضم رؤساء مجموعات أعمال المبادرة، للوقوف على الترتيبات التنظيمية الأخيرة، واستعراض المهام، ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة لتنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية، وبما يسهم في إنجاح مقاصدها السامية على النحو المنشود.
وشهدت المراحل التحضيرية للمبادرة إقامة سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لفرق العمل التطوعية المشاركة، شملت كافة مجالاتها بهدف رفع كفاءة ومهارات المتطوعين والمتطوعات لأداء مهامهم وضمان أعلى مستويات الجودة للخدمات التطوعية المقدّمة للحجاج.
وأعرب رئيس المسؤولية المجتمعية في البنك العربي الوطني anb سعد بن صالح الحريقي خلال كلمة له في الاجتماع، عن اعتزاز البنك بدوره كشريك أساسي لمبادرة " عون "، لما تحمله من أبعاد إنسانية وتطوعية ووطنية لمساهمتها في أداء رسالة خدمة حجاج بيت الله الحرام التي تتشرّف بلادنا العزيزة وتحت ظل قيادتنا الحكيمة أعزّها الله في أدائها تشريفاً وواجباً.
ولفت الحريقي إلى ما لمسه من حرص وإهتمام من قبل كافة الجهات المشاركة لإنجاح مقاصد المبادرة عبر تكاتف الجهود، وصولاً لأن تكون " عون " نموذجاً يحتذى في العمل الوطني التطوعي في المملكة، ومنسجمة مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحفيز وتكريس مفهوم التطوّع لدى كافة فئات وشرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات، مؤكداً حرص إدارة البنك العليا على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه المبادرة انطلاقاً من التزام البنك بمسؤولياته المجتمعية وما يوليه من اهتمام لدعم كافة المبادرات النوعية ذات الأثر الإيجابي.