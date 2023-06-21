البنك العربي الوطني anb في عون ضيوف الرحمن

وتجري الجهات المنظمة كافة استعداداتها لوضع اللمسات النهائية والتحقق من الجاهزية التامة لفرق العمل، للانطلاق بالمبادرة التي سترافق رحلة الحجاج إلى حين استكمال كافة المناسك. حيث عُقد مساء الثلاثاء في مقر المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالرياض اجتماعاً ضم رؤساء مجموعات أعمال المبادرة، للوقوف على الترتيبات التنظيمية الأخيرة، واستعراض المهام، ومراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمبادرة لتنفيذها وفقاً لأعلى المعايير الاحترافية، وبما يسهم في إنجاح مقاصدها السامية على النحو المنشود.