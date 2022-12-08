دراسة حديثة: المملكة من أكبر أسواق التعليم في دول مجلس التعاون

ومن جانبه، علق الشريك في "إل.إي.كيه كونسلتينج" العضو المؤسس لقطاع التعليم العالمي بها، دانيش فاروقي، قائلًا: "ظلت شريحة التعليم الدولي الخاص في السعودية متسمة بالمرونة والصمود في مواجهة الجائحة، مدعومة بالطلب القوي عليها، لا سيما بين المواطنين المحليين، وهناك العديد من محركات النمو الأساسية التي تجعل من مشهد التعليم هناك وجهة جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص".