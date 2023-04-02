الأولى من نوعها بالمملكة…"كاوست" تجري دراسة بحثية تعاونية سعودية لمتلازمة "كلاينفيلتر" 

من جانبه أكد الأستاذ المساعد والباحث الرئيسي في مختبر الخلايا الجذعية والأمراض في جامعة "كاوست" البروفيسور أنطونيو أدامو؛ أن هذه المنصة ستكون بمثابة منصة خلوية مثالية للمزيد من الأبحاث في الأمراض الوراثية، إضافة لنمذجة النمو العصبي والتغيرات التشريحية التي تؤثر في المواد الرمادية والبيضاء، وهي سمات تُلاحظ عادةً في متلازمة كلاينفيلتر.

وأضاف: "أنه سيتم استخدام هذه المنصة الخلوية لتوليد ما يسمى بـ"الأدمغة الصغيرة" وهي عملية استزراع خلوي ثلاثية الأبعاد من الخلايا المشتقة من المريض، والتي تشبه الدماغ البشري والتي يمكن استخدامها لدراسة الآليات الجزيئية الكامنة وراء السمات العصبية للمرض بهدف تطوير تطبيقات الطب الشخصي في المختبر.

يذكر أن متلازمة "كلاينفيلتر" هي مرض جيني يظهر في الذكور الذين يمتلكون كروموسوم "X" زائد في خلاياهم، ويمكن أن يؤدي ذلك لأعراض مرضية تشمل العقم والإعاقة الذهنية ومتلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع الثاني وغيرها. يشار إلى أن معدل الإصابة بهذه المتلازمة بين السعوديين هي واحد لكل ستمائة ذكر.

ومع ذلك، فإن تمثيل سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأبحاث المعنية بدراسة تأثير الخلفية الوراثية والجينومية على قابلية الإصابة بالأمراض والتنبؤ بها ضعيف جدًا، حيث تضمنت غالبية الدراسات في هذا المجال بيانات مرضى من أمريكا الشمالية وأوروبا فقط.