"شؤون الحرمين": نُشرف على 25 فرقة تطوعية نسائية لخدمة القاصدات

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن الفِرَق التطوعية بالمسجد الحرام تُقَدم خدماتها المختلفة بالوكالات النسائية في المجالات الميدانية والخدمية والصحية؛ كالمشاركة في تفويج الحشود إلى صحن المطاف والمصليات النسائية، وفتح الممرات لضيوف الرحمن، والمشاركة في تقديم عدد من الخدمات بمصليات ذوات الإعاقة وكبيرات السن ومصليات الاعتكاف.