خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.