محليات

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك

تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس التشيك
واس
واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلك.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين الشريفين
رئيس التشيك

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