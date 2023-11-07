"النيابة العامة": السجن والغرامة مع الإيقاف والشطب وإلغاء الترخيص عقوبة مزاولي مهنة تقييم العقارات دون ترخيص

وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "كل من قام بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد؛ يعاقب وفق نظام -المقيمين المعتمدين- بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، وإلغاء الترخيص".