"العقار" تنظم مؤتمر "بروبتك السعودية" في الرياض

ويوفر المؤتمر منصة تربط أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، ويعد فرصة لبناء شبكة علاقات وتبادل الخبرات مع المهتمين في هذا القطاع، كما يسهم في جلب خبرات من خمس مناطق عالمية.