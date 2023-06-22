"العقار" تنظم مؤتمر "بروبتك السعودية" في الرياض

وقّعت الهيئة العامة للعقار اليوم، اتفاقية لتنظيم ورعاية مؤتمر (بروبتك السعودية)، وذلك بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بالمملكة.
ويوفر المؤتمر منصة تربط أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع العقاري من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، ويعد فرصة لبناء شبكة علاقات وتبادل الخبرات مع المهتمين في هذا القطاع، كما يسهم في جلب خبرات من خمس مناطق عالمية.
ومن المقرر أن يُقام مؤتمر (بروبتك السعودية) خلال الفترة 6-7 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري وشركات التقنية العقارية وشركات ناشئة.
وسيناقش مواضيع عدة ذات علاقة في القطاع العقاري أبرزها الأنظمة والبناء، والتحول الرقمي، والاستثمار في البروبتك، المدن الذكية، وإدارة المرافق والممتلكات، وآخر تقنيات البروبتك.
ويأتي (بروبتك السعودية) ضمن دور "الهيئة" في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمته وأنشطته، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بهذا القطاع، لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء ومستوى الشفافية، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، وذلك تنفيذاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.